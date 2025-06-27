روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9%

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، عن رفع إنتاج الطائرات الحربية المسيرة من جميع الأنواع، بنحو 16.9% خلال شهر أيار الماضي، وذلك بعد طلب الرئيس فلاديمير بوتين زيادة الإنتاج.

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