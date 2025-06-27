روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9%

وقال مركز التحليل الاقتصادي الكلي الحكومي: "إن الزيادة في إنتاج الطائرات المسيرة الحربية بنسبة 16.9% في أيار الماضي كان أعلى بدرجة كبيرة عن الأشهر السابقة، وتعمل روسيا على تطوير نظام جديد يعتمد على الليزر مصمم للدفاع ضد الطائرات المسيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الدفاعات الروسية".
-
أخبار متعلقة
-
سوريا تعلن ضبط 3 ملايين قرص كبتاغون
-
ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا إذا واصلت تخصيب اليورانيوم
-
وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة أوروبية الاثنين
-
كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
-
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط وتحذيرات من حرائق
-
لبنان يطلب رسمياً من الأمم المتحدة التمديد لقوات "اليونيفيل"
-
استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين بـ20 غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
-
اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا