الجمعة 2025-06-27 10:16 م
 

روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9%

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 27-06-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، عن رفع إنتاج الطائرات الحربية المسيرة من جميع الأنواع، بنحو 16.9% خلال شهر أيار الماضي، وذلك بعد طلب الرئيس فلاديمير بوتين زيادة الإنتاج.

اضافة اعلان


وقال مركز التحليل الاقتصادي الكلي الحكومي: "إن الزيادة في إنتاج الطائرات المسيرة الحربية بنسبة 16.9% في أيار الماضي كان أعلى بدرجة كبيرة عن الأشهر السابقة، وتعمل روسيا على تطوير نظام جديد يعتمد على الليزر مصمم للدفاع ضد الطائرات المسيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الدفاعات الروسية".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي سوريا تعلن ضبط 3 ملايين قرص كبتاغون

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: قصفنا قوات العدو المتوغلة جنوب خان يونس

شهيد من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال قرب نتساريم

فلسطين شهيد من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال قرب نتساريم

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعقد جلسة أمنية مصغرة لبحث تطورات الحرب في غزة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتدي على طفلين ويعتقل آخرَين في جنين

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مسجلة مكاسب أسبوعية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. وعندما

عربي ودولي ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا إذا واصلت تخصيب اليورانيوم



 
 





الأكثر مشاهدة