روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار

وقال مجلس النواب الروسي في بيان صحفي :"النص الذي صوت عليه المجلس يزيد من الإنفاق الدفاعي العسكري إلى 133 مليار دولار، وهو ما يبلغ أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي".
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