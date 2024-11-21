 
الخميس 2024-11-21 09:20 م
 

روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار

علم روسيا
روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار
الخميس، 21-11-2024 09:04 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، على زيادة الانفاق العسكري للعام القادم إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 133 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.

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وقال مجلس النواب الروسي في بيان صحفي :"النص الذي صوت عليه المجلس يزيد من الإنفاق الدفاعي العسكري إلى 133 مليار دولار، وهو ما يبلغ أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي".

 
gnews

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