روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار

الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، على زيادة الانفاق العسكري للعام القادم إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 133 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.

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