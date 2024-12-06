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روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

علم روسيا
علم روسيا
الجمعة، 06-12-2024 12:21 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية،  الخميس، عن رفع القيود المفروضة على صادرات البنزين عن المنتجين الرئيسيين، مع الإبقاء على القيود المفروضة على المصدرين المستقلين حتى نهاية كانون الأول من العام القادم.

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وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"كان من المتوقع انتهاء الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية العام الجاري، إلا أنه تقرر تعديل هذه السياسة بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات السوق الخارجية".

 
gnews

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