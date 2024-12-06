روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، الخميس، عن رفع القيود المفروضة على صادرات البنزين عن المنتجين الرئيسيين، مع الإبقاء على القيود المفروضة على المصدرين المستقلين حتى نهاية كانون الأول من العام القادم.

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