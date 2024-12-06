روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"كان من المتوقع انتهاء الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية العام الجاري، إلا أنه تقرر تعديل هذه السياسة بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات السوق الخارجية".
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