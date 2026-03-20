الجمعة 2026-03-20 10:21 م

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

الجمعة، 20-03-2026 10:03 م
الوكيل الإخباري- احتجت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، لدى السفير الإسرائيلي في موسكو على استهداف صحفيي قناة "روسيا اليوم" خلال تغطيتهم الميدانية في لبنان، مبينة أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو وإبلاغه الاحتجاج الروسي بشكل رسمي.اضافة اعلان


ودعت الخارجية الروسية في بيان صحفي السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات إصابة طاقم قناة "روسيا اليوم" ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار استهداف الصحفيين في مناطق النزاع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة