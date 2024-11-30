روسيا تستهدف مسلحي المعارضة بسوريا

10:36 م

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية أن سلاحها الجوي شن غارات على المسلحين السوريين دعما للجيش السوري. اضافة اعلان





وكانت عدة غارات استهدفت مدينة حلب بعد سيطرة قوات المعارضة على أحيائها الغربية، كما استهدفت غارات مدينة إدلب وبلدات بريفها.