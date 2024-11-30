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روسيا تستهدف مسلحي المعارضة بسوريا

روسيا وسوريا
روسيا وسوريا
السبت، 30-11-2024 10:36 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية أن سلاحها الجوي شن غارات على المسلحين السوريين دعما للجيش السوري.اضافة اعلان


وكانت عدة غارات استهدفت مدينة حلب بعد سيطرة قوات المعارضة على أحيائها الغربية، كما استهدفت غارات مدينة إدلب وبلدات بريفها.
 
gnews

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