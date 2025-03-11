روسيا تسجل انخفاضا في نمو الناتج الاقتصادي العام الحالي

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية، في بيان: إن الانخفاض في نمو البلاد الاقتصادي يأتي بعد فترة من النمو القوي للاقتصاد الروسي، متوقعة أن يستمر النمو في الانخفاض خلال العام الحالي، إلى 2.5 بالمئة بسبب تراجع تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع الدفاع".
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