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روسيا تسجل انخفاضا في نمو الناتج الاقتصادي العام الحالي

روسيا
روسيا
 
الثلاثاء، 11-03-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل انخفاض في نمو الناتج الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 3 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنحو 4.5 بالمئة خلال كانون الأول من العام الماضي.

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وقالت وزارة الاقتصاد الروسية، في بيان: إن الانخفاض في نمو البلاد الاقتصادي يأتي بعد فترة من النمو القوي للاقتصاد الروسي، متوقعة أن يستمر النمو في الانخفاض خلال العام الحالي، إلى 2.5 بالمئة بسبب تراجع تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع الدفاع".

 
 
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