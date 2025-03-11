روسيا تسجل انخفاضا في نمو الناتج الاقتصادي العام الحالي

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل انخفاض في نمو الناتج الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 3 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنحو 4.5 بالمئة خلال كانون الأول من العام الماضي.

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