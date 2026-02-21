الأحد 2026-02-22 12:02 ص

روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري
روسيا
 
الوكيل الإخباري-    أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع الاحتياطيات الدولية من العملة الأجنبية والذهب بمقدار 8.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 806.1 مليار دولار، في مستوى يُعد الأعلى تاريخيًا.

وقال البنك في بيان إن الزيادة تعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية، وارتفاع أسعار الذهب، ما يعزز متانة الموقف المالي لموسكو، وقدرتها على التعامل مع وتقلبات الأسواق العالمية، مبينا أنه يتوقع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية خلال العام الحالي إلى مستويات غير مسبوقة.

 
 


