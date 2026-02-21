روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع الاحتياطيات الدولية من العملة الأجنبية والذهب بمقدار 8.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 806.1 مليار دولار، في مستوى يُعد الأعلى تاريخيًا.

اضافة اعلان