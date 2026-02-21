روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية

وقال البنك في بيان إن الزيادة تعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية، وارتفاع أسعار الذهب، ما يعزز متانة الموقف المالي لموسكو، وقدرتها على التعامل مع وتقلبات الأسواق العالمية، مبينا أنه يتوقع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية خلال العام الحالي إلى مستويات غير مسبوقة.
