روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 120 هزة ارتدادية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعقبت زلزالاً قوياً ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي.

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وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي، إن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت وصلت إلى 6.7 درجات على مقياس ريختر، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية سجل بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".



وشهدت كامتشاتكا الروسية الأربعاء الماضي زلزالا، هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

