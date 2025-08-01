روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي، إن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت وصلت إلى 6.7 درجات على مقياس ريختر، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية سجل بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".
وشهدت كامتشاتكا الروسية الأربعاء الماضي زلزالا، هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
-
أخبار متعلقة
-
فرنسا: الجفاف يهدد بنفوق الأسماك
-
عراقجي يكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بعد القصف الأمريكي في يونيو الماضي
-
مالي.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق للبلاد
-
تسجيل 10 هزات أرضية جديدة في كامتشاتكا شرقي روسيا
-
لأول مرة من 600 عام .. بركان كراشينينيكوف يثور في روسيا- صورة
-
البرتغال تصدر تحذيرا من حرائق غابات محتملة
-
زلزال يضرب نيويورك
-
الدفاع الروسية: إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود