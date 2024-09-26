 
الخميس 2024-09-26 08:00 م
 
 

روسيا تسجل 59 إصابة بحمى غرب النيل

علم روسيا
روسيا
الخميس، 26-09-2024 06:09 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 59 إصابة بحمى غرب النيل في مدينة فولغوغراد غرب البلاد.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، "تم تسجيل 59 إصابة بحمى غرب النيل في منطقة فولغوغراد حاليا، وهو ما يتجاوز متوسط المستوى طويل الأمد لمعدل الإصابات بنسبة 14 بالمئة

 
gnews

أحدث الأخبار

اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي: أهمية تعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمختلف تشكيلات و وحدات القوات المسلحة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط

مجلس النواب - أرشيفية

شؤون برلمانية الأمانة العامة تُصدر تعميما هاما للنواب

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين دبلوماسي غربي : نتنياهو يؤيد وقف إطلاق النار مع حزب الله

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تسجل 59 إصابة بحمى غرب النيل

غزة

فلسطين 15 شهيدا بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة



 


الأكثر مشاهدة