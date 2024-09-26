روسيا تسجل 59 إصابة بحمى غرب النيل

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، "تم تسجيل 59 إصابة بحمى غرب النيل في منطقة فولغوغراد حاليا، وهو ما يتجاوز متوسط المستوى طويل الأمد لمعدل الإصابات بنسبة 14 بالمئة
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