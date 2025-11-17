الثلاثاء 2025-11-18 12:06 ص
 

روسيا تسقط 18 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 18 مسيرة جوية أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال ثلاث ساعات.

وذكرت الوزارة على قناتها في تلغرام: "من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة  18 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات ودمرتها".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط 10 طائرات مسيرة معادية فوق مقاطعة بيلغورود، وتم اعتراض وإسقاط مسيرات جوية فوق مقاطعة بريانسك، وتدمير اثنتين فوق مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج.

ويستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميا أهدافا مدنية في مختلف المناطق الروسية، ويتبع نظام كييف خلال ذلك، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والمدفعية والصواريخ لقصف الأحياء السكنية والمنشات الحيوية المدنية في روسيا.


ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.


