روسيا تشكر حماس بعد الإفراج عن الأسير تروفانوف

وبينت الخارجية الروسية "ممتنون للجانب الفلسطيني وللوسطاء القطريين والمصريين لمساعدتهم في الإفراج عن المواطن الروسي".
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: نتنياهو سيعقد مشاورات هاتفية
-
الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية
-
شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا
-
CNN: إدارة ترامب تطرد أكثر من 300 موظف في وكالة الأمن النووي
-
امرأة تفجّر عبوة ناسفة عند مركز للتجنيد جنوب أوكرانيا
-
رئيس الحكومة اللبنانية يوصي بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا إلى القضاء
-
ماكرون يتعهد بدعم أوكرانيا في مفاوضات السلام
-
ترامب يقيل آلاف الموظفين ويسعى للتفوق على الصين في الذكاء الاصطناعي