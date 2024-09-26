روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية المحلية إنه تم رصد أكثر من اثنتي عشرة طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع فوق المدينة، وتم إسقاط معظمها.
وأضاف أن نحو 20 سيارة وخط أنابيب غاز في منطقة سكنية تضررت جراء الهجوم الذي استمر لساعات، كما تم العثور على حطام في ملعب للأطفال.
وتشن روسيا بانتظام هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ فوق المدن والبلدات الأوكرانية البعيدة عن جبهة القتال منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل عامين ونصف.
وكالات
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