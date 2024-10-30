روسيا تشن هجوماً على العاصمة "كييف" بالمسيرات

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام للتراسل، أن الدفاعات الجوية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة كورسك، و4 فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود .
من ناحية ثانية، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا واشتعلت النيران في عدة شقق بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كييف.
سكاي نيوز
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