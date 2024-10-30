 
الأربعاء 2024-10-30 10:05 ص
 

روسيا تشن هجوماً على العاصمة "كييف" بالمسيرات

انفجار مسيرة روسية في كييف
انفجار مسيرة روسية في كييف
الأربعاء، 30-10-2024 08:49 ص
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق في غرب روسيا.اضافة اعلان


وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام للتراسل، أن الدفاعات الجوية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة كورسك، و4 فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود .

من ناحية ثانية، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا واشتعلت النيران في عدة شقق بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كييف.

سكاي نيوز
 
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