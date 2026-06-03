الأربعاء 2026-06-03 08:33 ص

روسيا تصد هجوما بمسيّرات فوق لينينغراد مع انطلاق منتدى اقتصادي

علم روسيا
علم روسيا
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال ألكسندر دروزدينكو حاكم لينينغراد إن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيّرة فوق المنطقة الواقعة في شمال غرب موسكو وتواصل صد الهجمات، وذلك مع اقتراب موعد بدء منتدى اقتصادي سنوي مهم.اضافة اعلان


وتستضيف منطقة لينينغراد، التي تضم بنية تحتية حيوية لتصدير الطاقة ومصفاة نفط رئيسة، مؤتمرها الاقتصادي الخامس في زمن الحرب في سان بطرسبرغ، الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين "بدافوس الروسي"، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ويُفتتح منتدى الاستثمار، وهو الخامس منذ إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا عام 2022، بعد ساعات فقط من هجومٍ مميت بطائرات مسيّرة وصواريخ على كييف، والذي قالت روسيا إنه رد على هجوم دام على سكن طلابي في لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية.

وفي سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا ومسقط رأس بوتين، ذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) عبر تطبيق تيليغرام أن مطار بولكوفو أعلن عن تقييد الرحلات الجوية مؤقتا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس

فلسطين الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحذر من احتمال وجود أمراض كلى دون أعراض لدى الأطفال

سوريا: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة

عربي ودولي سوريا: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

أخبار محلية إصابة متوسطة بحادث تدهور شاحنة محملة بالفحم على الطريق الصحراوي

التوتر يتصاعد بين واشنطن وطهران ومضيق هرمز في قلب الأزمة

عربي ودولي التوتر يتصاعد بين واشنطن وطهران ومضيق هرمز في قلب الأزمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعلن خطة بـ13 مليار شيكل لتعزيز مناطق شمال إسرائيل

إجراءات إسرائيلية جديدة تزيد عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة

فلسطين إجراءات إسرائيلية جديدة تزيد عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة

براميل نفط معدة للتصدير

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 1% الأربعاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 