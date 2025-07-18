روسيا: تصريحات زيلينسكي عن زيادة زخم المفاوضات إشارة إيجابية

وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن تصريحات الرئيس الأوكراني كانت إيجابية، وموسكو ترى وترغب في إضافة ديناميكية على عملية المفاوضات مع أوكرانيا، خلال جولات المفاوضات المقبلة في مدينة إسطنبول التركية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد في وقت سابق، أهمية أن تستمر عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثاني في إسطنبول، لكن هذه العملية بحاجة إلى المزيد من الزخم.
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