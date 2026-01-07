الخميس 2026-01-08 12:03 ص

روسيا تصف احتجاز ناقلة "مارينيرا" بالقرصنة في أعالي البحار

الأربعاء، 07-01-2026 11:01 م
الوكيل الإخباري-   وصف رئيس لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس احتجاز الولايات المتحدة للناقلة "مارينيرا"، التي كانت ترفع العلم الوطني الروسي، بأنه "قرصنة صريحة".اضافة اعلان


وكتب كليشاس في قناته على "تلغرام": "بعد 'عملية إنفاذ القانون' التي أسفرت عن مقتل عدة عشرات من الأشخاص على أراضي فنزويلا، انخرطت الولايات المتحدة في قرصنة صريحة في أعالي البحار. كل ذلك يتم وفقا 'للوائح' المشهورة بانتهاك قواعد القانون الدولي".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي.

كما شددت الوزارة على أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن سفينة "مارينيرا" واحترام حقوقهم ومصالحهم.

روسيا اليوم 
 
 


