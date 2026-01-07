روسيا تصف احتجاز ناقلة "مارينيرا" بالقرصنة في أعالي البحار

وكتب كليشاس في قناته على "تلغرام": "بعد 'عملية إنفاذ القانون' التي أسفرت عن مقتل عدة عشرات من الأشخاص على أراضي فنزويلا، انخرطت الولايات المتحدة في قرصنة صريحة في أعالي البحار. كل ذلك يتم وفقا 'للوائح' المشهورة بانتهاك قواعد القانون الدولي".
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي.
كما شددت الوزارة على أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن سفينة "مارينيرا" واحترام حقوقهم ومصالحهم.
روسيا اليوم
