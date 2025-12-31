روسيا: تضرر ميناء وخط لأنابيب الغاز في توابسي جراء هجوم أوكراني

05:22 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة إقليمية روسية، الأربعاء، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيّرة ألحق أضرارا بالبنية التحتية لميناء في مدينة توابسي المطلة على البحر الأسود وبخط لأنابيب الغاز في منطقة سكنية، مضيفة أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.





وقال مقر العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تلغرام للرسائل إنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار. وأضاف أن رصيف الميناء تضرر.



وقالت قناة شوت، وهي قناة إخبارية على تطبيق تلغرام لديها مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، إن دوي سلسلة من الانفجارات سُمع في توابسي في وقت متأخر الثلاثاء، وإن سكان إحدى المناطق أبلغوا عن اندلاع حريق.



ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا على تلغرام تظهر حريقا كبيرا مشتعلا من بعيد في ظلام الليل.



ويشكل ميناء توابسي أحد المنافذ الرئيسة الروسية على البحر الأسود للمنتجات النفطية، وترتكز أنشطته على مصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت والموجهة للتصدير ولديها القدرة على معالجة قرابة 240 ألف برميل يوميا وتوفر منتجات مثل النفتا وزيت الوقود والديزل.

