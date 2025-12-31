روسيا: تضرر ميناء وخط لأنابيب الغاز في توابسي جراء هجوم أوكراني

وقال مقر العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تلغرام للرسائل إنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار. وأضاف أن رصيف الميناء تضرر.
وقالت قناة شوت، وهي قناة إخبارية على تطبيق تلغرام لديها مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، إن دوي سلسلة من الانفجارات سُمع في توابسي في وقت متأخر الثلاثاء، وإن سكان إحدى المناطق أبلغوا عن اندلاع حريق.
ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا على تلغرام تظهر حريقا كبيرا مشتعلا من بعيد في ظلام الليل.
ويشكل ميناء توابسي أحد المنافذ الرئيسة الروسية على البحر الأسود للمنتجات النفطية، وترتكز أنشطته على مصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت والموجهة للتصدير ولديها القدرة على معالجة قرابة 240 ألف برميل يوميا وتوفر منتجات مثل النفتا وزيت الوقود والديزل.
-
أخبار متعلقة
-
احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
-
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية
-
ترامب ونتنياهو يتفقان على هذا الموعد لنزع سلاح حماس
-
الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر
-
واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
-
قرقاش: موقف الإمارات بشأن اليمن يقدّم الاستقرار على التصعيد
-
مباحثات أمريكية سعودية حول التطورات المتسارعة في اليمن
-
الدفاع الروسية: إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا