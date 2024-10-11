روسيا تطالب إسرائيل بالكف عن استهداف قوات اليونيفيل

01:30 م

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الوكيل الإخباري- أعربت الخارجية الروسية عن غضب روسيا من القصف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في لبنان. اضافة اعلان





وطالبت الخارجية الروسية إسرائيل بالكف عن الأعمال العدائية ضد القوات التابعة للأمم المتحدة.

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