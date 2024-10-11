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روسيا تطالب إسرائيل بالكف عن استهداف قوات اليونيفيل

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 11-10-2024 01:30 م
الوكيل الإخباري-   أعربت الخارجية الروسية عن غضب روسيا من القصف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في لبنان.اضافة اعلان


وطالبت الخارجية الروسية إسرائيل بالكف عن الأعمال العدائية ضد القوات التابعة للأمم المتحدة.
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