روسيا تطالب إسرائيل بوقف القصف على لبنان

ب
أرشيفية
 
السبت، 11-04-2026 12:10 ص

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، إسرائيل وقف القصف على لبنان والأعمال القتالية العسكرية بشكل فوري الوصول إلى حل سياسي ينهي التصعيد في لبنان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:" تدعو روسيا إسرائيل إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية والقصف على لبنان، وتشدد على أن تتبنى جميع الأطراف نهج مسؤول في العودة إلى التهدئة والوصول إلى حل سياسي يعيد الاستقرار والهدوء في لبنان، روسيا تدعم أي جهود دبلوماسية بهذا الشأن".

 
 


