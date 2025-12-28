روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي:"تتوارد تقارير بانتظام عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجب على إسرائيل إزالة القيود الكبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، الوضع في غزة ما يزال هشا، كما إن الحديث عن سلام دائم سابق لأوانه".
