روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأحد، 28-12-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، ضرورة قيام إسرائيل بإزالة جميع القيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي:"تتوارد تقارير بانتظام عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجب على إسرائيل إزالة القيود الكبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، الوضع في غزة ما يزال هشا، كما إن الحديث عن سلام دائم سابق لأوانه".
 
 


