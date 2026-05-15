روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

11:53 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، ضرورة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة ناقلات النفط والغاز وموارد الطاقة، وضمان مرور السفن التجارية من خلاله. اضافة اعلان





وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، إن "روسيا تطالب جميع الأطراف المعنية بفتح مضيق هرمز وعودة الوضع الذي كان عليه إلى ما قبل الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران".



وأضاف أن "ضمان مرور موارد الطاقة وسلاسل الإمداد التجارية ضروري لعودة الاستقرار إلى الأسواق، المهمة الرئيسية في هذا التوقيت هو وقف الحرب بشكل دائم والتوصل إلى تسوية مستدامة".





