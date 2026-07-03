روسيا تطرح وقودا منخفض الجودة لمواجهة النقص الحاد بالأسواق المحلية

الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، مرسوما طارئا يسمح بموجبه لمصافي النفط بطرح فئات من الوقود منخفض الجودة في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، لمواجهة أزمة نقص الوقود الحادة في البلاد.

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