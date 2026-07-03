روسيا تطرح وقودا منخفض الجودة لمواجهة النقص الحاد بالأسواق المحلية

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي، إن القرار يهدف إلى تحسين موثوقية إمدادات الوقود ومنع زعزعة استقرار أسواق السيارات، بعد تعطل أجزاء واسعة من القدرات التكريرية الروسية.
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