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روسيا تطرح وقودا منخفض الجودة لمواجهة النقص الحاد بالأسواق المحلية

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 03-07-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، مرسوما طارئا يسمح بموجبه لمصافي النفط بطرح فئات من الوقود منخفض الجودة في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، لمواجهة أزمة نقص الوقود الحادة في البلاد.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي، إن القرار يهدف إلى تحسين موثوقية إمدادات الوقود ومنع زعزعة استقرار أسواق السيارات، بعد تعطل أجزاء واسعة من القدرات التكريرية الروسية.

 
 


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