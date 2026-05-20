الأربعاء 2026-05-20 12:31 ص

روسيا تطلق تدريبات عسكرية نووية

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية
روسيا
 
الأربعاء، 20-05-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها أضخم تدريبات عسكرية نووية تستمر لثلاثة أيام بمشاركة الآلاف من قوات البرية والبحرية والجوية.

اضافة اعلان


وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي:" التدريبات ستشمل مشاركة أكثر من 65 ألف جندي، و7800 وحدة من المعدات والأسلحة، من بينها أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، إلى جانب مشاركة طائرات وسفن وغواصات، من بينها غواصات نووية، وستشمل الاستخدام المشترك للأسلحة النووية المنتشرة على أراضي جمهورية بيلاروس".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي روسيا تطلق تدريبات عسكرية نووية

تهنئة الوكيل محمد ضيف الله الرياشات

مناسبات تهنئة الوكيل محمد ضيف الله الرياشات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي استطلاع : تراجع نسبة تأييد ترامب إلى 35% مع انخفاض الدعم الجمهوري

منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

عربي ودولي روبيو ينتقد "تأخر" منظمة الصحة العالمية في إعلان تفشي إيبولا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب عقد اجتماعا لبحث خطط الحرب على إيران بعد تعليق الهجوم

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي اليمن يرفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%



 
 






الأكثر مشاهدة

 