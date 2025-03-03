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روسيا تطلق صاروخ سويوز يحمل مركبة فضاء لأغراض دفاعية

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أرشيفية
الإثنين، 03-03-2025 07:02 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية التابعة للقوات المسلحة صاروخا من طراز سويوز يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية، وفق وكالة الإعلام الروسية.

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وقالت الوكالة إن صاروخ "سويوز-2.1 بي" انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك في شمالي روسيا، دون ذكر تفاصيل.


ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها "أطلقت القوات الفضائية بنجاح صاروخا من طراز سويوز-2.1 بي من الفئة المتوسطة، يحمل مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".


وتشير رويترز إلى أنه يتم إطلاق صاروخ سويوز الروسي حسب الحاجة للمهام الفضائية، بما في ذلك نقل المعدات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.


ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فقد تم إطلاق مركبات سويوز ما يقرب من 1700 مرة حتى الآن.


وعادة تعلن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عن إطلاق صواريخ سويوز لأغراض علمية واستكشافية.


وتستخدم قاعدة بليسيتسك الفضائية لإطلاق المركبات التي تحمل الأقمار الصناعية العسكرية.

 

الجزيرة

 
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