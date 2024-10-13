روسيا تطور أحدث صاروخ "جو-أرض" من طراز "خا-38"

الوكيل الإخباري - أدخلت روسيا تعديلات في تصميم صاروخها التكتيكي الجوي الحديث، ما زاد مدى عمله حتى 70 كم.



وقامت الوحدات الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية ببناء معبر عبر نهر أوسكول في منطقة كوبيانسك بمحافظة خاركوف لنقل القوة البشرية والمعدات.

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وقد لاحظت طائرة استطلاع مسيرة روسية مثل هذا النشاط العسكري لقوات العدو، وكما أفادت قناة تليغرام "إزنانكا" فإن القاذفة الروسية "سو-34" وجهت ضربة جوية إلى المعبر باستخدام صاروخ "جو-أرض" فائق الدقة من طراز "خا-38 إم إل إي".



وأسفرت الضربة الجوية عن تدمير منشأة العدو، مما جعل وضع القوات المسلحة الأوكرانية صعبا للغاية. وأفادت وسائل الإعلام الروسية عن تدمير جسر أوكراني آخر عبر النهر نفسه باستخدام الصاروخ نفسه، الأمر الذي يشير، بحسب مؤلفي القناة، إلى زيادة اهتمام القوات الجوية الفضائية الروسية بهذه المنطقة.



يذكر أن X-38 هو أحدث نظام صاروخي تكتيكي روسي مزود بقدرات استهداف متقدمة. وأنه يحتوي على رأس حربي قوي يمكن أن تصل سرعته إلى ما يقرب من 2700 كلم/ ساعة.



و "خا-38 إم إل إي" المطور هو صاروخ موجه فائق الدقة "جو- أرض" قصير المدى. ويخصص الصاروخ لتدمير مختلف المدرعات والمنشآت البرية المنفردة والجماعية، وكذلك الأهداف البحرية والساحلية. ويدخل مجموعات الأسلحة التي تزود بها المقاتلات التكتيكية مثل "سو-35" و" سو-57" و"ميغ – 29" و"سو-30" والقاذفة "سو-34".



وتم تصنيعه في شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، ودخل الصاروخ الخدمة في ديسمبر عام 2012 . وتم تزويده برأس التوجه الليزري. ويمكن أن تتم "إضاءة " الهدف من قبل مسيرة "أورلان – 30". كما يمكن توجيهه استمراريا أو عن طريق الأقمار الصناعية.



ويبلغ مداه الأقصى 70 كيلومترا.