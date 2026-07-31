روسيا تطور لقاحات ضد سلالات إنفلونزا الطيور والخنازير

10:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، تطوير لقاحات تجريبية بتقنية الحمض النووي لمكافحة إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، في إطار جهودها لتطوير حلول وقائية حديثة لمواجهة الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار. اضافة اعلان





وقالت وزارة الصحة الروسية، في بيان صحفي، إن اللقاحات تحمل التعليمات الوراثية اللازمة لتحفيز استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض، كما يُغلّف الحمض النووي الريبوزي المرسال بغلاف دهني يحميه من التحلل ويسهّل دخوله إلى الخلايا، بما يعزز فعالية اللقاح.





