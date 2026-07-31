الجمعة 2026-07-31 10:48 م

روسيا تطور لقاحات ضد سلالات إنفلونزا الطيور والخنازير

علم روسيا
علم روسيا
 
الجمعة، 31-07-2026 10:07 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، تطوير لقاحات تجريبية بتقنية الحمض النووي لمكافحة إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، في إطار جهودها لتطوير حلول وقائية حديثة لمواجهة الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار.اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الروسية، في بيان صحفي، إن اللقاحات تحمل التعليمات الوراثية اللازمة لتحفيز استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض، كما يُغلّف الحمض النووي الريبوزي المرسال بغلاف دهني يحميه من التحلل ويسهّل دخوله إلى الخلايا، بما يعزز فعالية اللقاح.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تقريراً بأعلى درجات حرارة عظمى سجلت في المحطات التابعة لها على مستوى المملكة حتى الساعة 9:00 من مساء اليوم الجمعة.

أخبار محلية تعرف على اعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم

علم البرتغال

عربي ودولي البرتغال تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها الجنوبية

تعبيرية

اقتصاد محلي اقتصاديون: تثبيت أسعار المحروقات يعزز استقرار الأسواق ويحمي القطاعات الإنتاجية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تطور لقاحات ضد سلالات إنفلونزا الطيور والخنازير

منظومة الدفاع الجوي الأميركي باتريوت

عربي ودولي ترامب: على واشنطن ان تكون "حذرة جدا" في السماح لأوكرانيا بصنع صواريخ باتريوت

الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء لتنفيذ خطة السلام في غزة

أخبار محلية الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء لتنفيذ خطة السلام في غزة

علم إيطاليا.

عربي ودولي إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا

علم الأردن.

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان ترامب بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في غزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 