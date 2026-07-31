روسيا تطور لقاحات ضد سلالات إنفلونزا الطيور والخنازير

وقالت وزارة الصحة الروسية، في بيان صحفي، إن اللقاحات تحمل التعليمات الوراثية اللازمة لتحفيز استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض، كما يُغلّف الحمض النووي الريبوزي المرسال بغلاف دهني يحميه من التحلل ويسهّل دخوله إلى الخلايا، بما يعزز فعالية اللقاح.
-
أخبار متعلقة
-
البرتغال تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها الجنوبية
-
ترامب: على واشنطن ان تكون "حذرة جدا" في السماح لأوكرانيا بصنع صواريخ باتريوت
-
إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا
-
الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران
-
ترامب: اتفاق نزع سلاح حماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط
-
ترامب: أسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا
-
الجزائر: وفاة 25 شخصًا وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب
-
إسبانيا تؤكد أن أكثر من 37500 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب