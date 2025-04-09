روسيا تطور مسيّرة ضاربة بقدرات مميزة

وأضاف:"يمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 280 كلم/ساعة، كما يمكن استعمالها لنقل حمولات وذخائر قتالية للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف".
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