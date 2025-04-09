الأربعاء 2025-04-09 01:37 ص
 

روسيا تطور مسيّرة ضاربة بقدرات مميزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 09-04-2025 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير مسيّرة ضاربة ذات قدرات مميزة.

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وحول الموضوع قال ميخائيل فيليبوف، رئيس مشروع تطوير الطائرة الجديدة:"يمكن لمسيّرة Archangel أن تحدث نقلة نوعية في ساحات المعارك، فهي تختلف اختلافا جذريا عن درونات FPV المُسيّرة التقليدية، حيث يمكنها أن تقلع بشكل عمودي مثل درون FPV ويمكنها أن تحلق في الجو كطائرة صغيرة".

وأضاف:"يمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 280 كلم/ساعة، كما يمكن استعمالها لنقل حمولات وذخائر قتالية للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف".

 
gnews

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