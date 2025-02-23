روسيا تعدّل مدرعة Zubilo المسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة Remdizel الروسية أنها تعمل على تعديل مركبة Zubilo المدرعة التي يمكن التحكم بها عن بعد.



وعلى هامش فعاليات منتدى IDEX 2025 قال المدير العام للشركة ألكسندر زاخاروف:"المدرعة تخضع حاليا لبعض التعديلات، وسيتم إرسالها للاختبار خلال الشهر والنصف المقبلين، وبناء على نتائج الاختبارات سيتم اتخاذ القرارات النهائية للتعديل، ومن ثم سيتم تعديلها واختبارها مرة أخرى".

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وأشار زاخاروف إلى أن هذه المركبة مصممة لتعمل على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، وستكون معرضة لنيران العدو أثناء المعارك، لذلك من المهم أن تكون حمايتها ممتازة وموثوقة.



وكانت شركة Remdizel قد كشفت عن نموذج أولي لمدرعات Zubilo خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" في روسيا، وأشارت حينها إلى أن المدرعة صممت لتقديم الدعم الناري للوحدات الهجومية في الجيش، وجهّزت برشاشات من عيار 23 ملم، ويمكن استخدامها لنقل الذخائر وإجلاء المصابين في المعارك، ونقل المعدات اللازمة لشحن محطات الاتصال اللاسلكي العسكرية.