روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

الأحد، 12-04-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، عن قلق روسيا البالغ جراء استمرار توقف المفاوضات من أجل إقامة دولية فلسطينية مستقلة، بسبب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى إعادة إنتاج دوائر العنف والمواجهة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "روسيا مقتنعة بأن القضية الفلسطينية، وكذلك مجموعة القضايا الأوسع للتسوية في الشرق الأوسط، لا يمكن النظر إليها على أساس ما يتبقى من بقية أو أن تصبح رهينة للظروف العسكرية والسياسية الراهنة، روسيا تعرب عن قلقها البالغ لأن الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أصبحت متوقفة فعليا".

 
 


