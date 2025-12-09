روسيا تعلق الرحلات الجوية في 4 مطارات وتحذر السكان من هجمات بالمسيرات

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية روسافياتسيا إن القيود المؤقتة في مطارات فلاديكافكاز وجروزني وماجاس أثرت على الرحلات القادمة والمغادرة.
وذكر حاكم أوسيتيا الشمالية سيرجي مينيايلو على قناته على منصة تلغرام أن بلدة جنوبية أخرى، هي موزدوك، التي تضم مطارا عسكريا، أغلقت مجالها الجوي أيضا.
وقال قادة ثلاث مناطق روسية، هي فورونيج وأوسيتيا الشمالية وقبردينو-بلقاريا، إنهم يواجهون تهديدات بهجمات الطائرات المسيرة.
