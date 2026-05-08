روسيا تعلق العمل في 13 مطارا دوليا وروسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، تعليق العمل في 13 مطارا دوليا وروسياً جنوبي البلاد، بعد استهداف طائرة مسيرة لمبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية في مدينة روستوف جنوب البلاد.





وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، تعليقها العمليات الجوية مؤقتًا كإجراء وقائي وللحفاظ على سلامة الركاب والرحلات الجوية.









