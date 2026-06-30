روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو.

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