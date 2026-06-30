روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

وقالت الوزارة في بيان "خلال الليل، بين الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو (17,00 بتوقيت غرينتش) في 29 حزيران/يونيو والساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو (4,00 بتوقيت غرينتش) في 30 حزيران/يونيو، اعترضت الدفاعات الجوية 419 مسيرة أوكرانية ودمّرتها".
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