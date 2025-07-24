الخميس 2025-07-24 11:32 م
 

روسيا تعلن التزامها باتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

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أرشيفية
 
الخميس، 24-07-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن التزام روسيا في الاتفاقات التي وقعت بشأن تبادل المواطنين وجثث الجنود القتلى خلال الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجولة الأخيرة في إسطنبول لم تكن تهدف إلى تحقيق اختراق استثنائي، بل إلى ترسيخ قنوات التواصل.

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وذكرت الرئاسة الروسية في بيان صحفي :" المفاوضات لم تشهد اتفاقات كبرى، لكن ما تحقق في ملف التبادل الإنساني يُشكل خطوة مهمة في ظل الظروف الحالية موسكو لا تزال ملتزمة بمواصلة الحوار مع كييف رغم تعقيدات المشهد السياسي والعسكري".

 

بترا

 
 
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