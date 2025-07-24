روسيا تعلن التزامها باتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان صحفي :" المفاوضات لم تشهد اتفاقات كبرى، لكن ما تحقق في ملف التبادل الإنساني يُشكل خطوة مهمة في ظل الظروف الحالية موسكو لا تزال ملتزمة بمواصلة الحوار مع كييف رغم تعقيدات المشهد السياسي والعسكري".
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