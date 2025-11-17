روسيا تعلن السيطرة على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا

01:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، أن قواتها سيطرت على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا، في أحدث تقدم تحققه ضمن هجومها المتواصل على طول الجبهة الواسعة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إن قواتها استولت على قرى غاي في منطقة دنيبروبتروفسك، وبلاتونيفكا في منطقة دونيتسك، ودفوريشانسكه في منطقة خاركيف.