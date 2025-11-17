روسيا تعلن السيطرة على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا

وقالت الوزارة إن قواتها استولت على قرى غاي في منطقة دنيبروبتروفسك، وبلاتونيفكا في منطقة دونيتسك، ودفوريشانسكه في منطقة خاركيف.
-
أخبار متعلقة
-
قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة
-
مأساة في المدينة المنورة.. عشرات القتلى الهنود في حادث مروع - فيديو
-
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول وسط إصلاح شامل لنظام اللجوء
-
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتشكيل "قوة استقرار" في غزة اليوم
-
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن انطلاق محاكمات المتهمين
-
إعلام أمريكي يكشف عن تحضيرات ترامب لاستقبال بن سلمان
-
ترامب: الجمهوريون يعملون على مشروع قانون لفرض عقوبات على دول تتعامل تجاريا مع روسيا
-
ترامب: ربما نجري بعض المناقشات مع الرئيس الفنزويلي مادورو