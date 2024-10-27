روسيا تعلن السيطرة على قرية "إسماعيليفكا" شرق أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش "حررت إسماعيليفكا"، الواقعة في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تم تحرير بلدة إسماعيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من صد 11 هجمة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 600 جندي، و4 مركبات مدرعة، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.
سكاي نيوز
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