 
الأحد 2024-10-27 03:57 م
 

روسيا تعلن السيطرة على قرية "إسماعيليفكا" شرق أوكرانيا

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
الأحد، 27-10-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن جيشها سيطر على قرية إسماعيليفكا الواقعة على خط الجبهة في شرق أوكرانيا حيث يحقق تقدما منذ أشهر.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش "حررت إسماعيليفكا"، الواقعة في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تم تحرير بلدة إسماعيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من صد 11 هجمة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 600 جندي، و4 مركبات مدرعة، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

سكاي نيوز
 
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