روسيا تعلن السيطرة على منطقة أخرى شرقي أوكرانيا

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد قالت في وقت سابق الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل وعددها 10.
ووفقا لحسابات رويترز، فإن هذا هو أقل عدد من الطائرات المسيرة تطلقه روسيا في هجوم ليلي منذ أسابيع عدة على الأقل.
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