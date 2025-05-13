روسيا تعلن السيطرة على منطقة أخرى شرقي أوكرانيا

05:29 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن قواتها سيطرت على ميروليوبيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. اضافة اعلان





وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد قالت في وقت سابق الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل وعددها 10.



ووفقا لحسابات رويترز، فإن هذا هو أقل عدد من الطائرات المسيرة تطلقه روسيا في هجوم ليلي منذ أسابيع عدة على الأقل.