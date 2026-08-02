روسيا تعلن تدمير 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

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