الأحد 2026-08-02 10:22 ص

روسيا تعلن تدمير 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

مسؤول روسي: حريق بمحطة طاقة في فولجوجراد بعد هجوم بمسيرة
مسيّرة
 
الأحد، 02-08-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

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وأفادت الوزارة عبر تلغرام أنه "خلال الليل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 635 آلية جوية بلا طيار أوكرانية" معددة أكثر من عشر مناطق كانت المسيرات تحلق فوقها.

 
 


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