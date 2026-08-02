روسيا تعلن تدمير 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

وأفادت الوزارة عبر تلغرام أنه "خلال الليل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 635 آلية جوية بلا طيار أوكرانية" معددة أكثر من عشر مناطق كانت المسيرات تحلق فوقها.
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