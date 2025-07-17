الخميس 2025-07-17 11:13 م
 

روسيا تعلن تسليم جثث ألف جندي لأوكرانيا

روسيا تعلن تسليم جثث ألف جندي لأوكرانيا
روسيا تعلن تسليم جثث ألف جندي لأوكرانيا
 
الخميس، 17-07-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها سلمت أوكرانيا جثث ألف جندي، بموجب اتفاق أُبرم أثناء محادثات السلام التي عُقدت الشهر الماضي في مدينة إسطنبول.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، تسلمت أوكرانيا اليوم ألف جثة إضافية لجنود أوكرانيين. موسكو ملتزمة بشكل كامل بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها خلال جولات المحادثات مع الجانب الأوكراني في مدينة إسطنبول".
 
 
gnews

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