روسيا تعلن تسليم جثث ألف جندي لأوكرانيا

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، تسلمت أوكرانيا اليوم ألف جثة إضافية لجنود أوكرانيين. موسكو ملتزمة بشكل كامل بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها خلال جولات المحادثات مع الجانب الأوكراني في مدينة إسطنبول".
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