روسيا تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط إلى أوروبا عبر الأنابيب

الوكيل الإخباري- أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أن الجزء الروسي من خط أنابيب خط أنابيب دروجبا بات جاهزاً عملياً لاستئناف توريد النفط إلى أوروبا، مبينا أن هذه الخطوة تعكس استعداد موسكو لإعادة تنشيط أحد أهم مسارات الطاقة نحو أوروبا.

