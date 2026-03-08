الإثنين 2026-03-09 01:04 ص

روسيا تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط إلى أوروبا عبر الأنابيب

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026
روسيا
 
الأحد، 08-03-2026 11:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أن الجزء الروسي من خط أنابيب خط أنابيب دروجبا بات جاهزاً عملياً لاستئناف توريد النفط إلى أوروبا، مبينا أن هذه الخطوة تعكس استعداد موسكو لإعادة تنشيط أحد أهم مسارات الطاقة نحو أوروبا.

وأكد مانتوروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن جميع الأنظمة التقنية والتشغيلية تعمل بكفاءة من الجانب الروسي، مشيراً إلى أن موسكو أتمّت الاستعدادات اللازمة لضخ الإمدادات عبر الخط فور استكمال الترتيبات المرتبطة ببقية المسار.

 
 


