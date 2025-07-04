الجمعة 2025-07-04 05:50 م
 

روسيا تعلن عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 05:27 م
الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، عن عملية تبادل جديدة لعدد من أسرى الحرب مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها جزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين موسكو وكييف خلال محادثات في إسطنبول الشهر الماضي.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي: "التزاما من الجانب الروسي باتفاقات إسطنبول قام الجانب الأوكراني بتسليم مجموعة من العسكريين الروس، فيما تم تسليم مجموعة من الجنود الأوكرانيين في المقابل إلى الوسطاء. روسيا ستوفي بكامل تعهداتها الدولية بهذا الشأن".
 
 
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