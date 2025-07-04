روسيا تعلن عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي: "التزاما من الجانب الروسي باتفاقات إسطنبول قام الجانب الأوكراني بتسليم مجموعة من العسكريين الروس، فيما تم تسليم مجموعة من الجنود الأوكرانيين في المقابل إلى الوسطاء. روسيا ستوفي بكامل تعهداتها الدولية بهذا الشأن".
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