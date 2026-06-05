روسيا تعلن عن تراجع إنتاجها من النفط

11:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، رسميا عن أن إنتاج بلاده من النفط تراجع منذ بداية العام بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها في عدد من المصافي النفطية. اضافة اعلان





وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "إنتاج روسيا من النفط الخام انخفض بنحو 460 ألف برميل يوميا في نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ نحو 8.8 ملايين برميل يوميا".



وأضاف أن "الإنتاج الحالي أقل إلى حد ما، مما كان عليه في بداية العام، ويعود ذلك إلى أن عددا من مصافي النفط لدينا تخضع حاليا لأعمال صيانة لم يكن مخططا لها ".





