روسيا تعلن عن نسخ مطوّرة من درونات "لانسيت" الانتحارية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ZALA الروسية عن تطوير نسخ جديدة من درونات "لانسيت" الانتحارية.



وأشارت الشركة إلى أن النسختين الجديدتين من هذه الدرونات تحملان اسم "المنتج 51" و"المنتج 52"، إذ خضعت هذه الدرونات لتحديثات كبيرة مقارنة بدرونات لانسيت السابقة، كما حصلت على قنوات اتصال محسّنة وأنظمة توجيه ذكية، ما يجعلها أكثر دقة في إصابة الأهداف ويصعّب عملية التشويش عليها من قبل منظومات الحرب الإلكترونية.

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وتبعا للشركة فإن منظومة التحكم بهذه الدرونات يمكن حملها وتشغيلها بسهولة من قبل مشغل واحد، ويمكن نشر هذه المنظومة بسهولة خلال أقل من دقيقة واحدة.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن روسيا بدأت بالإنتاج التسلسلي لهذه الدرونات بعد أن اختبرتها بنجاح في العملية العسكرية الخاصة.



وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن درونات "لانسيت" الانتحارية الروسية قد خضعت لتحديثات عديدة بناء على نتائج اختبارها في العملية العسكرية الخاصة، وأصبحت قادرة على ضرب أهداف على مسافات تتراوح بين 40 و70 كلم تبعا لنسختها، وحصلت على هياكل مصنوعة من مواد خاصة تصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.