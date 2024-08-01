روسيا تعلن مقتل 1965 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1965 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 منصات "باتريوت" أمريكية وإسقاط 61 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.





وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



عززت قوات "الشمال" مواقعها وصدت هجومين، وبلغت خسائر العدو 280 عسكريًا، ومدافع غربية، وآليات.



عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف، وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وغابات سيريبريانسكي في دونيتسك، وصدت هجومين، وكبدت العدو 535 قتيلاً، ودمرت مدافع غربية، وأسلحة، ودبابة، ومدرعة أمريكية "هامفي"، ومحطتي حرب إلكترونية، ومستودعي ذخيرة.



حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجومًا واحدًا، وبلغت خسائر العدو 570 عسكريًا، ومدرعة، ومدافع غربية، وآليات، و5 مستودعات ذخيرة، ومحطتي حرب إلكترونية.



حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 10 هجمات، وكبدت العدو 365 قتيلاً، ومدافع، وأسلحة غربية، و3 مستودعات ذخيرة.



عززت قوات "الشرق" مواقعها، وبلغت خسائر العدو 125 عسكريًا، ومركبات، ومدافع غربية، ومحطة حرب إلكترونية.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون، وكبدته 90 عسكريًا، ودمرت له آليات، ومدافع غربية، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.



تدمير 3 منصات "باتريوت" أمريكية للدفاع الجوي، ومركز للتحكم بالمسيرات، وقطارات محملة بالذخائر والأسلحة.



إسقاط صاروخ "أتاكمس" و14 صاروخ "هيمارس" أمريكية.

RT