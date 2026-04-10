روسيا تعلن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، مبينا أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ، مساء يوم غد السبت، وينتهي مع نهاية اليوم التالي الأحد.





وذكر بيان رسمي أن "هيئة الأركان العامة تلقّت توجيهات بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال فترة الهدنة"، مشيرا إلى أن "إعلان الهدنة لم يُنسّق مسبقاً مع كييف أو واشنطن، ولا يرتبط بمسار المفاوضات لإنهاء الحرب".







