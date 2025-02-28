روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرًا جديدًا لها في الولايات المتحدة الأميركية، ليشغل المنصب بعد أن كان شاغرًا لأكثر من عام.

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