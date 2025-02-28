روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية

وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :”الولايات المتحدة الأميركية وافقت على تعيين دارتشييف كسفير جديد لروسيا في واشنطن، الخارجية الروسية تتوقع توجه دارتشييف إلى مكان عمله في المستقبل القريب، وقد جاء تعيينه بعد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في إسطنبول الخميس”.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يوبخ زيلينسكي خلال مواجهة كلامية حادة في المكتب البيضاوي
-
عطل عالمي يضرب واتساب
-
استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية
-
روسيا: اتفاق على مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة
-
السبت اول أيام رمضان في السعودية
-
السعودية : ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير
-
دول تبدأ صيام أول أيام رمضان الأحد - اسماء
-
هذه الدول تعلن بدء صيام رمضان السبت- أسماء