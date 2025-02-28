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روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية

علم روسيا
روسيا
الجمعة، 28-02-2025 09:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرًا جديدًا لها في الولايات المتحدة الأميركية، ليشغل المنصب بعد أن كان شاغرًا لأكثر من عام.

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وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :”الولايات المتحدة الأميركية وافقت على تعيين دارتشييف كسفير جديد لروسيا في واشنطن، الخارجية الروسية تتوقع توجه دارتشييف إلى مكان عمله في المستقبل القريب، وقد جاء تعيينه بعد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في إسطنبول الخميس”.

 
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