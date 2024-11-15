 
الجمعة 2024-11-15 09:15 م
 

روسيا تفرض قيودا على تصدير اليورانيوم المخصب إلى أمريكا

العلم الروسي
العلم الروسي
الجمعة، 15-11-2024 08:02 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها قررت فرض قيود مؤقتة على تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن توضح أسباب القرار.اضافة اعلان


وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي :" خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، تم إقرار فرض قيود تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا".

بترا
 
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