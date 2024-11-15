روسيا تفرض قيودا على تصدير اليورانيوم المخصب إلى أمريكا

وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي :" خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، تم إقرار فرض قيود تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا".
بترا
-
أخبار متعلقة
-
16 شهيد في غارات اسرائيلية على لبنان
-
أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين
-
حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو
-
ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة
-
تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية
-
هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق
-
الإفراج عن أقدم سجين لبناني في أوروبا
-
الأمم المتحدة تحذر من عدم التعامل مع حوادث تسرب الميثان