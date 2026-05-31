الأحد 2026-05-31 03:35 ص

روسيا تفرض قيوداً على حركة الطيران في عدد من مطارات وسط البلاد

الأحد، 31-05-2026 12:27 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم السبت، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري قازان ونيجنيكامسك الدوليين وعدد من المطارات المحلية وسط البلاد، في إطار إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الرحلات الجوية وتنظيم حركة الملاحة الجوية.اضافة اعلان


وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن القيود تشمل تعليق استقبال وإقلاع بعض الرحلات بصورة مؤقتة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر، على أن تُستأنف العمليات الجوية بشكل طبيعي فور زوال الأسباب التي استدعت فرض هذه الإجراءات.
 
 


روسيا تفرض قيوداً على حركة الطيران في عدد من مطارات وسط البلاد

