روسيا تقلص استيراد الملابس من تركيا

ووفقا للبيانات المتوفرة، تم تسجيل أكبر انخفاض من الناحية النقدية في مشتريات الملابس الخارجية والملابس المنسوجة.
وفي التفاصيل، انخفض توريد الملابس الخارجية المحاكة للرجال خلال الأرباع الثلاثة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 12 مرة - إلى 231 ألف دولار، وانخفض توريد الملابس النسائية خمس مرات - إلى 147.7 ألف دولار.
وانخفضت واردات الملابس المحاكة ثمانية أضعاف لتصل إلى 7.6 ألف دولار. كما انخفضت واردات السلع الأخرى، مثل القفازات والكفوف المحاكة، بمقدار أربعة أضعاف، لتصل إلى 4.8 ألف دولار.
وتحتل روسيا المرتبة الثانية عشرة بين أكبر مستوردي الملابس من تركيا، حيث تمثل حصتها 2% من الصادرات التركية.
وتعادل حصة روسيا في هذا المجال، حصص دول مثل كازاخستان والدنمارك والمملكة العربية السعودية. والدول الرائدة في استيراد الملابس التركية، هي ألمانيا (16%) وهولندا (12.3%) وإسبانيا (11%).
-
أخبار متعلقة
-
غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا
-
ماسك: أوروبا تحتضر
-
موقع: سيدة البرازيل الأولى تهين إيلون ماسك
-
عراقجي يعلق على الاتهامات بالتخطيط لاغتيال ترامب
-
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في قمة العشرين للمرة الرابعة
-
ترودو يدعو إلى التعاون لإنهاء النزاع في أوكرانيا
-
غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها
-
الحزب الحاكم في تركيا: الجيش مستعد لعملية عسكرية عبر الحدود