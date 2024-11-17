روسيا تقلص استيراد الملابس من تركيا

الوكيل الإخباري- تدل معطيات هيئة الإحصاء الحكومية التركية على أن روسيا خفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استيراد الملابس من تركيا بمقدار النصف تقريبا - إلى 253 مليون دولار.



ووفقا للبيانات المتوفرة، تم تسجيل أكبر انخفاض من الناحية النقدية في مشتريات الملابس الخارجية والملابس المنسوجة.



وفي التفاصيل، انخفض توريد الملابس الخارجية المحاكة للرجال خلال الأرباع الثلاثة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 12 مرة - إلى 231 ألف دولار، وانخفض توريد الملابس النسائية خمس مرات - إلى 147.7 ألف دولار.

اضافة اعلان



وانخفضت واردات الملابس المحاكة ثمانية أضعاف لتصل إلى 7.6 ألف دولار. كما انخفضت واردات السلع الأخرى، مثل القفازات والكفوف المحاكة، بمقدار أربعة أضعاف، لتصل إلى 4.8 ألف دولار.



وتحتل روسيا المرتبة الثانية عشرة بين أكبر مستوردي الملابس من تركيا، حيث تمثل حصتها 2% من الصادرات التركية.



وتعادل حصة روسيا في هذا المجال، حصص دول مثل كازاخستان والدنمارك والمملكة العربية السعودية. والدول الرائدة في استيراد الملابس التركية، هي ألمانيا (16%) وهولندا (12.3%) وإسبانيا (11%).