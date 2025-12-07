الأحد 2025-12-07 02:35 م

روسيا تقول إنها أسقطت 77 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليلا

الأحد، 07-12-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 77 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، في وقت يواصل فيه الجانبان تبادل الهجمات الجوية في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات تقريبا.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرات المسيّرة فوق سبع مناطق في جنوب ووسط روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف على تيليغرام إن برجا لنقل الكهرباء تضرّر في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا وتبعد نحو ألف كيلومتر جنوبي موسكو ممّا تسبب بانقطاع الطاقة الكهربائية عن 250 من السكان لكنه أشار إلى أن الأمر لم يسفر عن إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع أن 42 طائرة مسيّرة جرى تدميرها فوق منطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا و12 طائرة مسيّرة فوق روستوف.

ونادرا ما تكشف السلطات الروسية عن نطاق الأضرار الناجمة عن الهجمات الجوية الأوكرانية ولا تؤكد أبدا تقريبا استهداف أي بنية تحتية عسكرية.
 
 


