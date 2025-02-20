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روسيا تكشف أعداد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأوكرانية خلال عام 2024

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 02:19 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات كييف بلغ 590 ألف حندي في عام 2024 فيما تجاوز هذا الرقم المليون منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

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وقال رئيس الإدارة الرئيسية للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "في عام 2024 وحده، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 590 ألف عسكري".

 

وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تجاوز عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية المليون عسكري".

وكان رئيس الأركان العامة للقوات الروسية، فاليري غيراسيموف، قد كشف أواخر عام 2024 أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، نحو مليون قتيل وجريح، وخسرت ما يقارب 20 ألف دبابة ومركبة مدرعة.

وأوضح غيراسيموف أنه في عام 2024، حرر الجيش الروسي أكثر من 190 منطقة، باسطا بذلك سيطرته على نحو 4.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي.

 

وأشار رئيس الأركان العامة إلى أن نظام كييف، في محاولة فاشلة للرد على النجاحات الروسية، شن هجوما إرهابيا على مقاطعة كورسك في أوائل أغسطس من العام الماضي.

ووصف هذا الاستفزاز بأنه محاولة لـ"التنويم المعلوماتي" للداعمين الغربيين لكييف، لافتا إلى أن الهدف منه كان دفع موسكو إلى سحب احتياطيات قواتها من دونباس، وهو ما لم يتحقق.

وفي هذا السياق يواصل الجيش الروسي تطهير مقاطعة كورسك من نازيي كييف، الذين تكبدوا منذ بدء هجومهم على كورسك في الـ6 من أغسطس العام الماضي حسب آخر نشرة للدفاع الروسية، أكثر من 62 ألف قتيل، وآلاف الأسرى والدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.

 
gnews

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