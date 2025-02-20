وكان رئيس الأركان العامة للقوات الروسية، فاليري غيراسيموف، قد كشف أواخر عام 2024 أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، نحو مليون قتيل وجريح، وخسرت ما يقارب 20 ألف دبابة ومركبة مدرعة.
وأوضح غيراسيموف أنه في عام 2024، حرر الجيش الروسي أكثر من 190 منطقة، باسطا بذلك سيطرته على نحو 4.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي.
ووصف هذا الاستفزاز بأنه محاولة لـ"التنويم المعلوماتي" للداعمين الغربيين لكييف، لافتا إلى أن الهدف منه كان دفع موسكو إلى سحب احتياطيات قواتها من دونباس، وهو ما لم يتحقق.
وفي هذا السياق يواصل الجيش الروسي تطهير مقاطعة كورسك من نازيي كييف، الذين تكبدوا منذ بدء هجومهم على كورسك في الـ6 من أغسطس العام الماضي حسب آخر نشرة للدفاع الروسية، أكثر من 62 ألف قتيل، وآلاف الأسرى والدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.
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